«Не просто убраться, а показать пример»: представители «Единой России» провели массовый субботник на берегу Енисея

В Красноярске на берегу Енисея прошла экоакция «Генеральная уборка». Это традиционное мероприятие Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия».
В этом году губернатор Красноярского края, секретарь регионального отделения «Единой России» Михаил Котюков, председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко, глава Красноярска Сергей Верещагин, депутаты, участники предварительного голосования, активисты партпроекта «Чистая страна», жители города привели в порядок правобережную набережную от проспекта Красноярский рабочий, 184 до Коммунального моста.
На проблему обратили внимание местные жители. Место пользуется большой популярностью у горожан, летом красноярцы отдыхают здесь, на протоке устраивают водные прогулки на сап-бордах.
Мусор после пикников и отдыхающих становится проблемой. Загрязняет берег Енисея и лесной массив. На таких участках после зимнего периода сил бригад регулярной уборки недостаточно для поддержания порядка.
«До сентября экологические акции и субботники пройдут по всему краю — будем приводить в порядок берега рек и озер, популярные места отдыха, лесные территории и стихийные свалки», — отметил Михаил Котюков.
Участники субботника привели в порядок береговую линию, на территории оказалось довольно много бытового мусора, пластика, стекла, металла, резиновых шин. Его рассортировали на месте, чтобы отправить на переработку.
«Это традиционный субботник в рамках партийного проекта “Чистая страна”, когда мы хотим сделать то место, где мы сами же живем, чуть лучше и чище. Уговаривать людей принять участие в уборке особо не нужно: это и партийный актив, это и жители района. К сожалению, тот мусор, который появляется, выбрасывают тоже люди, которые здесь хорошо отдыхают. Задача всех этих субботников — не просто убраться, а еще и показать пример, как делать нельзя, а как делать можно. Давайте будем беречь наш город, стоящий на берегах замечательной реки Енисей!», — подчеркнул председатель комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного Собрания края, региональный координатор партпроекта «Чистая страна» Виталий Дроздов.
Участники субботника собрали более ста мешков мусора, практически весь он получит вторую жизнь и отправится на переработку, рассказала основатель экологического центра «Круговорот» Анастасия Новикова:
«Правила раздельного сбора отходов при проведении субботников хотелось бы внедрить повсеместно — сегодня впервые мы опробовали такой опыт с большой командой. Мы вышли на очень проблемный участок, с одной стороны, потому что он напрямую примыкает к воде, а с другой стороны, просто потому, что здесь очень много отдыхающих. По большей степени весь мусор представляет собой ценность — это категории пластика, металла, стекла. Все это можно переработать и повторно использовать в ресурсах, материалах, производствах».
Субботники будут проходить до сентября в разных населенных пунктах, к ним подключатся местные отделения партии в муниципальных образованиях региона.