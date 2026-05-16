Водитель скончался за рулем «Лады» и влетел в дом на Автозаводе 15 мая

В салоне авто также находился пассажир.

Источник: Живем в Нижнем

53-летний водитель умер за рулем автомобиля «Лада» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Трагедия случилась вечером 15 мая на улице Видяева. Во время движения мужчине внезапно стало плохо. Он потерял управление и влетел в крыльцо подъезда. Водитель скончался на месте происшествия.

Известно, что в салоне отечественной легковушки также находилась 43-летняя женщина. Госпитализация ей не потребовалась.

