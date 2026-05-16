Техническую готовность нового кампуса БФУ в Калининграде оценили почти в 85%. Информацию об этом опубликовали на сайте правительства России.
Вопрос строительства новых кампусов на территории страны обсуждали на профильном совещании под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. «Уже введено в эксплуатацию 33 объекта, ещё 14 — должны быть введены до конца года. Это практически 700 тысяч квадратных метров. На финишной прямой — кампусы в Калининграде и Новосибирске, объекты в Челябинске и Нижнем Новгороде. Прошу регионы подходить к этой работе максимально ответственно и соблюдать сроки», — сказал Чернышенко.
В новый кампус БФУ имени Канта входят восемь зданий, четыре из которых ввели в эксплуатацию. В апреле 2026 года построили Институт высоких технологий. По словам губернатора Алексея Беспрозванных, техническая готовность комплекса приближается к 85%. На работах занято в общей сложности 1200 человек.
Свои обязательства регион выполняет полностью. Держу ситуацию на контроле и о ходе работ в кампусе БФУ имени Канта докладывал на встрече с президентом России. За два прошлых года мы направили 1,2 миллиарда рублей. На эти средства приобретены оборудование и мебель в учебные корпуса. В этом году в областном бюджете предусмотрели ещё 615 миллионов рублей на дальнейшее оснащение, в том числе библиотеки кампуса в корпусе «Высшая школа философии и социальных наук». Помогаем ускорить поставки оборудования и материалов паромным сообщением. Заявки университета выполняем оперативно, — доложил Беспрозванных.
Генеральным подрядчиком нового кампуса БФУ является ООО «Монотек Строй». «Единый заказчик» заключил с московской компанией договор на 15,6 миллиарда рублей. Официально срок исполнения контракта перенесли на апрель 2027 года. Однако в университете говорят, что сдадут кампус до конца 2026-го.