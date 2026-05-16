Техническую готовность нового кампуса БФУ в Калининграде оценили почти в 85%

Свои обязательства регион выполняет полностью. Держу ситуацию на контроле и о ходе работ в кампусе БФУ имени Канта докладывал на встрече с президентом России. За два прошлых года мы направили 1,2 миллиарда рублей. На эти средства приобретены оборудование и мебель в учебные корпуса. В этом году в областном бюджете предусмотрели ещё 615 миллионов рублей на дальнейшее оснащение, в том числе библиотеки кампуса в корпусе «Высшая школа философии и социальных наук». Помогаем ускорить поставки оборудования и материалов паромным сообщением. Заявки университета выполняем оперативно, — доложил Беспрозванных.