Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Техническую готовность нового кампуса БФУ в Калининграде оценили почти в 85%

На стройплощадке работают 1200 человек.

Техническую готовность нового кампуса БФУ в Калининграде оценили почти в 85%. Информацию об этом опубликовали на сайте правительства России.

Вопрос строительства новых кампусов на территории страны обсуждали на профильном совещании под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. «Уже введено в эксплуатацию 33 объекта, ещё 14 — должны быть введены до конца года. Это практически 700 тысяч квадратных метров. На финишной прямой — кампусы в Калининграде и Новосибирске, объекты в Челябинске и Нижнем Новгороде. Прошу регионы подходить к этой работе максимально ответственно и соблюдать сроки», — сказал Чернышенко.

В новый кампус БФУ имени Канта входят восемь зданий, четыре из которых ввели в эксплуатацию. В апреле 2026 года построили Институт высоких технологий. По словам губернатора Алексея Беспрозванных, техническая готовность комплекса приближается к 85%. На работах занято в общей сложности 1200 человек.

Свои обязательства регион выполняет полностью. Держу ситуацию на контроле и о ходе работ в кампусе БФУ имени Канта докладывал на встрече с президентом России. За два прошлых года мы направили 1,2 миллиарда рублей. На эти средства приобретены оборудование и мебель в учебные корпуса. В этом году в областном бюджете предусмотрели ещё 615 миллионов рублей на дальнейшее оснащение, в том числе библиотеки кампуса в корпусе «Высшая школа философии и социальных наук». Помогаем ускорить поставки оборудования и материалов паромным сообщением. Заявки университета выполняем оперативно, — доложил Беспрозванных.

Генеральным подрядчиком нового кампуса БФУ является ООО «Монотек Строй». «Единый заказчик» заключил с московской компанией договор на 15,6 миллиарда рублей. Официально срок исполнения контракта перенесли на апрель 2027 года. Однако в университете говорят, что сдадут кампус до конца 2026-го.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше