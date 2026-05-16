Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Чернокульский: потепление может привести к смещению "аллеи торнадо" в США

По словам замдиректора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, из-за изменения климата общее число ураганов и тайфунов меняется слабо, но их интенсивность нарастает, доля наиболее сильных становится выше.

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Продолжающееся потепление климата может привести к изменению мест наиболее частого появления ураганов в США, изменению так называемой «аллеи торнадо». Об этом заявил ТАСС замдиректора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН (ИФА РАН) Александр Чернокульский.

«Есть экономические оценки, которые говорят о том, что продолжающееся потепление будет приводить к негативным последствиям для человечества. И дальше надо предпринимать какие-то усилия. Холода будут реже, а какие-то события могут поменять локализацию — например, “аллея торнадо” в США смещается немного к востоку. Там, где раньше торнадо не было, теперь они появляются», — сказал Чернокульский.

По его словам, из-за изменения климата общее число ураганов и тайфунов меняется слабо, но их интенсивность нарастает, доля наиболее сильных становится выше.

«Жарких дней с критической температурой на планете точно становится больше, уровень мирового океана растет, вечная мерзлота тает — нужно правильно понимать, к чему мы можем адаптироваться, а к чему не можем», — отметил он.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше