Эксперт Чернокульский: потепление может привести к смещению "аллеи торнадо" в США

«Есть экономические оценки, которые говорят о том, что продолжающееся потепление будет приводить к негативным последствиям для человечества. И дальше надо предпринимать какие-то усилия. Холода будут реже, а какие-то события могут поменять локализацию — например, “аллея торнадо” в США смещается немного к востоку. Там, где раньше торнадо не было, теперь они появляются», — сказал Чернокульский.
По его словам, из-за изменения климата общее число ураганов и тайфунов меняется слабо, но их интенсивность нарастает, доля наиболее сильных становится выше.
«Жарких дней с критической температурой на планете точно становится больше, уровень мирового океана растет, вечная мерзлота тает — нужно правильно понимать, к чему мы можем адаптироваться, а к чему не можем», — отметил он.