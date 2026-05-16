Нет денег: в Уфе не смогут запустить фонтан

Фонтан на аллее имени Маргариты Куприяновой в Черниковке в этом году не запустят. На его ремонт в рамках благоустройства общественного пространства не определили заказчика. И источников финансирования у администрации тоже нет. Об этом сообщил начальник отдела по контролю за состоянием благоустройства Управления коммунального хозяйства мэрии.