Улицу Варварскую открыли для автомобилистов

В Нижнем Новгороде участок Варварской улицы открыли для автомобилистов. Речь идет об отрезке улицы в районе дома № 3А в направлении ул. Пискунова, сообщает администрация города.
Напомним, что на этом участке асфальтировали дорогу после замены теплосети. Работы провели сегодня, 16 мая, ночью. Движение полностью открыто.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в субботу, 16 мая, в центре Нижнего Новгорода будет временно приостановлено движение транспорта.
Напомним, что у сайта pravda-nn.ru есть Telegram-канал «Проезда нет», в котором оперативно сообщается обо всех ограничениях движения на улицах Нижнего Новгорода.