Фильм «Дьявол носит Prada 2» начали показывать в российских кинотеатрах

Перед тем, как подняться на сцену за очередной профессиональной наградой, уважаемая журналистка-расследовательница Энди Сакс (Энн Хэтэуэй) узнает, что весь ее отдел попал под сокращение. Параллельно Миранда Пристли (Мерил Стрип), по сей день повелевающая модным журналом Runway («Подиум» в официальном переводе), попадает в центр скандала из-за хвалебного материала про бренд, который уличили в использовании потогонок. Чтобы преодолеть имиджевый кризис, руководство издательского дома решается на неожиданный ход: Сакс предлагают возглавить отдел спецпроектов в Runway и вдохнуть в журнал новую жизнь. Так Энди вновь становится подчиненной Миранды, при которой она 20 лет назад служила ассистенткой, набивая первые шишки. С тех пор изменились не только нравы и нормы (из-за чего Пристли уже не дают лютовать на рабочем месте с прежней силой), но и ландшафт медиаиндустрии: если в прошлый раз угроза нависала над самой Мирандой, то теперь под вопросом оказывается существование чуть ли не всего Runway.