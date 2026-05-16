В Австралии акула напала на мужчину у острова Роттнест: пострадавший погиб

По данным экстренных служб, атака произошла утром в районе рифа Horseshoe Reef. «Экстренные службы получили сообщение о возможном нападении акулы у побережья острова Роттнест. 38‑летний мужчина, предположительно, получил укус акулы. Его доставили на берег судном, где его встретили парамедики. К сожалению, спасти его не удалось», — говорится в заявлении полиции.