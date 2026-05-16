Аист, который дважды зимовал в Нижегородской области, обзавелся семьей

Аист благополучно пережил 30-градусные морозы и обильные снегопады.

В Нижегородской области зимует аист — он пережил уже вторую зиму, не улетая в теплые края. Птице присвоили имя Гера. В региональном министерстве лесного хозяйства сообщили, что недавно Гера обрел пару.

За птицей, зимовавшей в экстремальных для аистов условиях, ежедневно наблюдали специалисты. Гера стойко перенес 30-градусные морозы и обильные снегопады и встретил весну без последствий для здоровья.

В этом сезоне аист нашел себе подругу. Теперь она высиживает яйца в гнезде, расположенном на водонапорной башне.

«Родители Геры тоже вернулись и снова парят над городом, осматривая окрестности. Они подлетают к башне, но не заходят в гнездо. Гера четко дал понять: это его дом, его семья, его ответственность», — рассказали в министерстве.

Специалисты предполагают, что следующую зиму Гера проведет более традиционно для птиц его вида и улетит на юг вместе со своими сородичами.