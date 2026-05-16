ГАИ усиливает контроль на выходных: где будут стоять посты

Отмечается, что инспекторы проведут профилактические отработки населенных пунктов и автодорог, чтобы пресечь грубые нарушения Правил дорожного движения.
Также будет усилен контроль в местах массового отдыха граждан, около объектов торговли и развлечений, которые работают круглосуточно.
«В приоритете — своевременное пресечение фактов нетрезвого вождения и управления без прав», — говорится в сообщении.
Кроме того, особое внимание будет уделено велосипедистами и людям на средствах персональной мобильности.
Также инспекторы проконтролируют соблюдение скоростных ограничений, правил перевозки пассажиров и грузов, обгона и проезда пешеходных переходов, использования ремней безопасности и световозвращающих элементов.