ГАИ усиливает контроль на выходных: где будут стоять посты

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Госавтоинспекция уделит особое внимание предупреждению дорожно-транспортных происшествий на выходных, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

Источник: Sputnik.by

Отмечается, что инспекторы проведут профилактические отработки населенных пунктов и автодорог, чтобы пресечь грубые нарушения Правил дорожного движения.

Также будет усилен контроль в местах массового отдыха граждан, около объектов торговли и развлечений, которые работают круглосуточно.

«В приоритете — своевременное пресечение фактов нетрезвого вождения и управления без прав», — говорится в сообщении.

Кроме того, особое внимание будет уделено велосипедистами и людям на средствах персональной мобильности.

Также инспекторы проконтролируют соблюдение скоростных ограничений, правил перевозки пассажиров и грузов, обгона и проезда пешеходных переходов, использования ремней безопасности и световозвращающих элементов.