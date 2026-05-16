В Сочи на набережной реки Псезуапсе высадили Сад памяти

Территорию украсили пальмы и олеандры.

Пальмы и олеандры высадили во время акции «Сад памяти» на набережной реки Псезуапсе в Сочи. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации города.

«Смысл акции — в передаче эстафеты памяти подрастающему поколению. Саженцы будут расти и крепнуть так же, как наша память о защитниках Отечества, — это зеленый памятник славной истории нашей страны. А также еще одна зеленая зона на набережной», — отметил глава администрации Лазаревского района Сочи Максим Ермолаев.

В целом ко Дню Победы в Сочи высадили более 250 саженцев деревьев. До конца мая работы также пройдут на верхней Приморской набережной и в сквере по улице Куйбышева. Принять участие в акции могут все желающие, зарегистрировавшись на сайте сад-памяти.рф.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.