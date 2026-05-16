Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцев предупреждают о новой схеме мошенничества с загородными участками

Аферисты рассылают уведомления о назначении штрафа.

Жителей Нижегородской области предупреждают о новой схеме мошенничества с загородными участками.

В канале администрации муниципального округа город Шахунья в национальном мессенджере MAX отмечается, что мошенники рассылают владельцам дачных участков извещения о выявленных нарушениях законодательства при их использовании.

«Аферисты рассылают уведомления о назначении штрафа, при этом предлагают оплатить штраф со скидкой, перейдя по присланной ссылке. При переходе по ссылке необходимо авторизоваться через портал “Госуслуги”, что позволяет мошенникам получить доступ к аккаунту», — пояснили в Шахунской городской прокуратуре.

Напомним, что основанием для оплаты штрафа является только вынесенное уполномоченным на то должностным лицом постановление о назначении административного наказания.

Население настоятельно просят быть бдительными.