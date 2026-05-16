Нижегородцев предупреждают о новой схеме мошенничества с загородными участками

Жителей Нижегородской области предупреждают о новой схеме мошенничества с загородными участками.
В канале администрации муниципального округа город Шахунья в национальном мессенджере MAX отмечается, что мошенники рассылают владельцам дачных участков извещения о выявленных нарушениях законодательства при их использовании.
«Аферисты рассылают уведомления о назначении штрафа, при этом предлагают оплатить штраф со скидкой, перейдя по присланной ссылке. При переходе по ссылке необходимо авторизоваться через портал “Госуслуги”, что позволяет мошенникам получить доступ к аккаунту», — пояснили в Шахунской городской прокуратуре.
Напомним, что основанием для оплаты штрафа является только вынесенное уполномоченным на то должностным лицом постановление о назначении административного наказания.
Население настоятельно просят быть бдительными.