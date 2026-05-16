Калининградец перевёл мошенникам 2,8 млн рублей за несуществующую Honda Civic

Источник: Янтарный край

В полицию Центрального района Калининграда обратился 26-летний местный житель. Он рассказал, что нашёл в одном из каналов мессенджера объявление о продаже автомобиля Honda Civic.

Мужчина связался с продавцом. Они обсудили условия сделки, стоимость и сроки доставки. Продавец прислал договор, потерпевший подписал его дистанционно и перевёл на указанный счёт более 2,8 млн рублей.

После получения денег продавец перестал выходить на связь. Машина так и не была доставлена.

Следователи ОМВД возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере (от 1 млн рублей). Максимальное наказание — до 10 лет колонии.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
