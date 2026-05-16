Опубликована программа «Ночи музеев» в Волгограде

В 18:00 мальчишек всех возрастов зовут на выставку ретротехники. Реставратор Алексей Никулин, ежегодно участвующий в параде Победы, покажет зрителям легенды из прошлого — мотоцикл М-72, автомобиль ГАЗ-69, армейский грузовик ГАЗ-63. В 18:15, а также в 19:15 ценителям военной истории предложат и необычный квест «Весточки минувшей войны». Вместе с «опытным ветераном Великой Отечественной», роль которого достанется одному из работников музея, горожане пройдут «курс молодого бойца» и даже «поучаствуют» в одном из ключевых сражений на Волге. Зашифрованные донесения, подлинники документов, старые фотографии и артефакты будут в полном распоряжении участников квеста по иммерсивной выставке «Сталинградский рубеж».