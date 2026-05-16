Популярное сушеное манго из Вьетнама запретили в Беларуси

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Государственный комитет по стандартизации Беларуси (Госстандарт) внес в реестр опасной продукции популярное сушеное манго из Вьетнама, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Источник: Telegram / Безопасность и качество

Как отметили в Госстандарте, эта продукция производства вьетнамской компании Nodavi Food Co., LTD не соответствует требованиям целого ряда технических регламентов по безопасности и маркировке.

Связано это с тем, что в сушеном манго нашли превышение содержания диоксида серы (Е220): 193,8 мг/кг при норме не более 100 мг/кг. Кроме того, специалисты обнаружили незаявленный краситель тартразин (Е102). Его в сушеном фрукте содержится 557,5 мг/кг при допустимом уровне до 200 мг/кг.

Сочетание незаявленных красителей и повышенного содержания консерванта делает продукт потенциально опасным, особенно для детей и людей, которые склонных к аллергическим реакциям.

В связи с этим Госстандарт ввел запрет не только на реализацию этой продукции, но и на ввоз, а также на обращение. Эти ограничения начинают действовать с 16 мая.