Популярное сушеное манго из Вьетнама запретили в Беларуси

Как отметили в Госстандарте, эта продукция производства вьетнамской компании Nodavi Food Co., LTD не соответствует требованиям целого ряда технических регламентов по безопасности и маркировке.
Связано это с тем, что в сушеном манго нашли превышение содержания диоксида серы (Е220): 193,8 мг/кг при норме не более 100 мг/кг. Кроме того, специалисты обнаружили незаявленный краситель тартразин (Е102). Его в сушеном фрукте содержится 557,5 мг/кг при допустимом уровне до 200 мг/кг.
Сочетание незаявленных красителей и повышенного содержания консерванта делает продукт потенциально опасным, особенно для детей и людей, которые склонных к аллергическим реакциям.
В связи с этим Госстандарт ввел запрет не только на реализацию этой продукции, но и на ввоз, а также на обращение. Эти ограничения начинают действовать с 16 мая.