Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила об отбое угрозы применения БПЛА

Днем 16 мая глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила в своем канале в МАХ об отбое угрозы применения БПЛА по приморскому городу и Ростовской области.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что сегодня утром госпожа Камбулова предупредила горожан об угрозе применения беспилотных летательных аппаратов. Чиновница напомнила таганрожцам об основных правилах безопасности, о запретах, в частности, на проведение фото- и видеосъемки БПЛА, находящегося в воздухе, попросила горожан проявлять осторожность и сохранять спокойствие.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.