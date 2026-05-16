На Ставрополье в посёлке Элеватора появится новая детская площадка

В посёлке Элеватора на Ставрополье в этом году построят современную детскую площадку. На ней будут горки, качели и скамейки — дети точно оценят. Проект прошёл конкурсный отбор в рамках региональной программы «Развитие жилищно‑коммунального хозяйства, защита населения и территорий от ЧС», а на его реализацию выделили 1,8 млн рублей. Большую часть суммы направили из краевого бюджета.
Строительство детских площадок в крае идёт уже не первый год: такая работа началась в 2024‑м, и за это время в регионе появилось больше 90 игровых комплексов. В планах на текущий год — возвести ещё 33 площадки.