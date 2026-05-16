В городе Кирсанове заработал обновленный светодинамический фонтан

Обновленный светодинамический фонтан заработал на центральной площади Кирсанова в Тамбовской области. Благоустройство территории провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
Чаша нового фонтана выполнена из керамогранита внутри и гранита снаружи. Установлен современный программно‑аппаратный комплекс управления, который позволяет гибко настраивать работу фонтана — менять высоту водяных струй, регулировать режимы включения и выключения контуров. Комплект электрооборудования дает возможность выбирать цвет и тип динамической подсветки.
Фонтан состоит из семи насосов, трех водяных контуров и центрального пенного столба. Благодаря продуманному конструктиву форсунок можно менять направление всех трех водяных контуров, создавая разнообразные визуальные эффекты.
«Мы очень рады, что смогли реализовать этот проект, он действительно преобразил центральную часть города. При реконструкции мы делали ставку на современные технологии и надежные материалы: все оборудование сертифицировано, рассчитано на наш климат и прослужит долгие годы», — отметил заместитель начальника ЖКХ и благоустройства администрации города Юрий Глистин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.