В Ростове снова хотят сдать в аренду аварийные исторические здания за 1 рубль

Максимальный срок договора — 49 лет, восстановить объект нужно за семь лет.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове бизнесу снова предложат аренду за 1 рубль аварийных исторических зданий. Об этом пишет издание «Город N».

Власти региона готовят новые правила сдачи объектов культурного наследия в аренду. Минимальная цена торгов — 1 рубль. Итоговая ставка зависит от активности участников. Она зафиксируется на весь срок аренды. Максимальный срок — 49 лет. Победитель также подпишет договор аренды земли под зданием.

Арендатора обяжут провести работы по сохранению и приспособлению объекта. Проектную документацию нужно будет предъявить через два года после начала аренды. Готовый отреставрированный объект — через семь лет. За нарушение сроков договор расторгнут.

Для защиты арендодателя предусмотрена независимая гарантия. Ее сумма — не менее 35% стоимости работ по сохранению ОКН. В случае проблем компенсация будет за счет инвестора.

Власти не раз пытались отдавать разрушенные исторические дома за рубль. Первая попытка была в 2020 году. Затем в 2022-м и 2023-м предлагали новые льготы, но система так и не заработала. Инвесторам мешают высокие затраты в десятки и сотни миллионов рублей и неясность с дальнейшей приватизацией. Обсуждалась и продажа объектов за рубль, но пока непонятно, кто и за чей счет будет делать эскиз. Вопросы остаются открытыми.

