В Ростове снова хотят сдать в аренду аварийные исторические здания за 1 рубль

Власти не раз пытались отдавать разрушенные исторические дома за рубль. Первая попытка была в 2020 году. Затем в 2022-м и 2023-м предлагали новые льготы, но система так и не заработала. Инвесторам мешают высокие затраты в десятки и сотни миллионов рублей и неясность с дальнейшей приватизацией. Обсуждалась и продажа объектов за рубль, но пока непонятно, кто и за чей счет будет делать эскиз. Вопросы остаются открытыми.