В Комсомольске-на-Амуре организуют отдых для более чем 23 тысяч детей

Более 23 тысяч детей из города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края поедут на летний отдых в загородные лагеря в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в городской администрации.
В летние каникулы будут работать три смены в шести загородных лагерях. В самом городе будут работать 63 лагеря с дневным пребыванием. В них будут реализованы 63 профильные программы летнего отдыха по техническому, естественно-научному, социально-гуманитарному, туристско-краеведческому, физкультурно-спортивному и художественному направлениям.
На базе школ и учреждений дополнительного образования планируется открыть более 800 профильных формирований. Также более 500 детей посетят профильную смену «Инженерные каникулы» в «Кванториуме».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.