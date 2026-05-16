Бывший глава прикамского округа посмертно признан банкротом

Александр Афанасьев занимал пост главы Горнозаводского района, а затем и округа почти десять лет. В 2024 году Чусовской суд приговорил чиновника к трем годам колонии по делу о превышении полномочий. В декабре того же года господин Афанасьев заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на СВО. По данным местных СМИ, он был командиром штурмового подразделения. В начале 2025 года он пропал без вести, позже было объявлено о его гибели. 15 ноября экс-глава был похоронен в Горнозаводском округе.