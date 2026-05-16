Жителям Ставрополья доступно более 100 предложений о целевом обучении

Свыше 100 предложений о целевом обучении для жителей Ставропольского края размещено на портале «Работа России», сообщили в правительстве региона. Содействие занятости — одна из задач нацпроекта «Кадры».
В основном на сайте представлены предложения о целевом обучении для будущих специалистов сферы образования. Также есть и другие направления: народная художественная культура, экономика, адаптивная физическая культура, биотехнология и психология. Кроме того, доступно свыше 30 программ для квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в сферах агрономии, машиностроения, ветеринарии, ремонта и обслуживания техники и оборудования.
«Все предложения доступны для студентов, которые находятся в процессе обучения. Чтобы подать заявку, нужно зарегистрироваться на портале “Работа России”, выбрать свое учебное заведение и направление подготовки. В предложениях будет видно место будущей работы, сроки и способ подачи заявки», — отметила директор краевого кадрового центра «Работа России» Виктория Полюбина.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.