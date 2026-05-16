На проспекте Карла Маркса в Магадане стартовали дорожные работы

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» начались на участке проспекта Карла Маркса в Магадане, сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.
Реконструкция затронет отрезок между улицами Болдырева и Кольцевой протяженностью 0,67 км. Подрядчик начал работы по демонтажу старого асфальтобетонного покрытия с обочин и пешеходных дорожек. Для безопасности пешеходов и водителей установлены предупреждающие дорожные знаки.
Специалисты отремонтируют дорожное покрытие и тротуары, установят монолитные искусственные неровности, наружное освещение, ограждение. Ввод участка в эксплуатацию запланирован на 2028 год.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.