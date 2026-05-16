Гендиректор «Белджи» рассказал, на какой машине ездит он сам

Генеральный директор «Белджи» Геннадий Свидерский сказал, на какой машине ездит он сам, пишет sb.by.
Так, Свидерский рассказал, что его автомобиль — Belgee X50.
— Я езжу на X50. Для меня это самая сбалансированная машина, — подчеркнул он.
Кроме того, гендиректор «Белджи» признался, что пользуется электромобилем собственного производства.
— По заводу передвигаюсь на Geely EX2. Это электромобиль, который вообще не требует никаких знаний. Там одна клавиша «вперед-назад» и видеокамера, которая позволяет тебе видеть, можешь даже в стекло не смотреть, — назвал он преимущество.
Кстати, напомним, что Belgee X50 в 2025 году стал автомобилем года в Беларуси.
