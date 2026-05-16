В деревне Большой Карлыган Республики Марий Эл обустроят спортплощадку

Современная спортивная площадка появится в деревне Большой Карлыган Республики Марий Эл. Она будет обустроена в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Мари-Турекского района.
Площадку разместят на территории Карлыганской средней школы. Там установят оборудование для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО, общей физической подготовки населения, активных игр и тренировок на свежем воздухе.
«Новая спортивная площадка станет важным шагом в развитии спортивной инфраструктуры Мари‑Турекского района. Ее появление даст возможность школьникам регулярно заниматься физкультурой на современном оборудовании, готовиться к сдаче нормативов ГТО прямо в школе, а молодежи — поддерживать активный образ жизни и готовиться к спортивным соревнованиям», — отметили в администрации Мари-Турекского района.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.