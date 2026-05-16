В Красноярске на 78 Добровольческой Бригады укладывают асфальт

Сегодня в Красноярске на улице 78 Добровольческой начали укладывать новый асфальт.
Сначала дорожники сделали выравнивающий слой на одной полосе от Молокова до Октябрьской, а затем развернулись и поехали в обратную сторону по соседней полосе.
Отмечается, что перед укладкой асфальта бригады провели обязательное прометание и обработку битумной эмульсией.
«Хорошая погода и малый автомобильный трафик — хорошее подспорье в скорой работе», — рассказали в мэрии.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.