«Поезд здоровья» посетит Кушнаренковский район Башкирии

Жители Кушнаренковского района Башкирии с 18 мая смогут пройти медосмотры в передвижном диагностическом центре «Поезд здоровья», сообщили в администрации муниципалитета. Обеспечение пациентов доступным и качественным лечением — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Поезд здоровья» будет работать в Кушнаренковском районе до 5 июня. Данный медицинский комплекс оснащен современной техникой, а также укомплектован высококвалифицированными врачами, в том числе узких специальностей. Для прохождения осмотра и получения консультаций в «Поезде здоровья» с собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.