Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ярмарка графики «Контур» в Нижнем Новгороде работает последние выходные

Выставка будет работать до 17 мая в пространстве Красных казарм на Нижневолжской набережной.

Источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде продолжаются ярмарка графики «Контур» и ярмарка фотографии «Контур. Фото». Это одни из крупнейших региональных проектов в сфере современного искусства и коллекционирования, отметил замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Выставка будет работать до 17 мая включительно в пространстве Красных казарм на Нижневолжской набережной. Там представлены десятки российских галерей, авторов и специальных проектов, объединяющих современное искусство, фотографию, графику и предметный дизайн.

«Особенно важно, что вокруг ярмарки постепенно формируется сообщество людей, которые начинают интересоваться коллекционированием, современным искусством, фотографией. Для Нижнего Новгорода это очень важный процесс — когда культура становится частью городской жизни не только через институции, но и через личный интерес людей», — подчеркнул Олег Беркович.

О том, чем уникальна ярмарка и что на ней можно посмотреть, читайте в нашем специальном материале.

Напомним, что ярмарка графики «Контур» ежегодно проходит в Нижнем Новгороде. Вместе с ней уже второй год подряд стартовала ярмарка фотографии «Контур. Фото».

16+

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородская выставка-ярмарка «Секреты мастеров» открылась в Минске.