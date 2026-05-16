Ярмарка графики «Контур» в Нижнем Новгороде работает последние выходные

В Нижнем Новгороде продолжаются ярмарка графики «Контур» и ярмарка фотографии «Контур. Фото». Это одни из крупнейших региональных проектов в сфере современного искусства и коллекционирования, отметил замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович.
Выставка будет работать до 17 мая включительно в пространстве Красных казарм на Нижневолжской набережной. Там представлены десятки российских галерей, авторов и специальных проектов, объединяющих современное искусство, фотографию, графику и предметный дизайн.
«Особенно важно, что вокруг ярмарки постепенно формируется сообщество людей, которые начинают интересоваться коллекционированием, современным искусством, фотографией. Для Нижнего Новгорода это очень важный процесс — когда культура становится частью городской жизни не только через институции, но и через личный интерес людей», — подчеркнул Олег Беркович.
О том, чем уникальна ярмарка и что на ней можно посмотреть, читайте в нашем специальном материале.
Напомним, что ярмарка графики «Контур» ежегодно проходит в Нижнем Новгороде. Вместе с ней уже второй год подряд стартовала ярмарка фотографии «Контур. Фото».
16+
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородская выставка-ярмарка «Секреты мастеров» открылась в Минске.