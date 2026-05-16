Всегда гуляют вместе. Как собака подружилась с уличной вороной

По выходным и в праздничные дни в центре Перми можно видеть удивительную картину — собаку и ворону на совместной прогулке. Они любят играть друг с другом на площадке перед краевой филармонией. Рядом — Екатерина, хозяйка девятилетней Шарки — так зовут метиса джек-рассела и таксы. Дома женщину ждут кот Семён и голубь-инвалид Рузвельт. О добрых делах — в материале perm.aif.ru.
Совместные прогулки.
Екатерина — директор ресторана. Живёт с мужем и целым зоопарком. Сын давно уехал в другой город, тоже работает в ресторане. Дома помимо собаки обитают кот и голубь-инвалид. На улицу выводят только собаку. Её совместные прогулки с вороной давно превратились в ритуал. Шарки следит за таймингом и лаем напоминает хозяйке, что пора двигаться к следующему пункту маршрута. Ворона в их дуэте отвечает за развлечения. Её любимая игрушка — собачий хвост.
«Мы в выходные дни всегда гуляем по одному маршруту в центре города. Здесь красиво. Стартуем на улице Пушкина, доходим до набережной Камы, потом идём в Театральный сквер. Шарки по дороге проверит все газоны — вдруг мышь попадётся. Сказываются охотничьи инстинкты», — говорит хозяйка собаки.
Ворону Екатерина зимой подкармливала возле дома. Баловала пернатую кусочками сыра, колбасы, сухариками. Птицы, по её словам, зимой живут большой стаей, а по весне разлетаются по своим территориям. Эта ворона облюбовала на лето окрестности филармонии.
Имени у подруги Шарки нет, Екатерина зовёт её просто: «Ворона, привет», — и та спешит навстречу знакомому голосу. Когда ворона первой замечает кормилицу с собакой, подлетает сама. Шарки к подруге, как, впрочем, и ко всем городским птицам, относится без агрессии, а вот на лесных вроде синицы делает охотничью стойку.
Домашний приют.
Чаще всего животные в дом Екатерины попадают из приютов для безнадзорных животных и с улицы. Шарки была взята из муниципального приюта. Вместе с ней живут кот Семён и голубь Рузвельт. Его принесли с улицы с травмой, из-за которой он не может ни ходить, ни летать. Для голубя соорудили подвесную попону, в которой Рузвельта носят по квартире. Голубь машет крыльями, видимо представляя, что он сам летит из комнаты в комнату. Его кличка — явная отсылка к 32-му президенту США Франклину Д. Рузвельту. Из-за болезни он много лет провёл в инвалидном кресле.
Любовь к животным у Екатерины с детства. Помнит, как её мама подбирала кого-то с улицы и выхаживала. Но случалось это нечасто — папа не очень одобрял такое. Поэтому Екатерина в детстве, когда приносила домой голубей или котят, прятала их в коробочку под ванной. Голубей выкармливала так, что никто не подозревал о их существовании. По крайней мере так думала сама Екатерина. Она не исключает, что родители могли просто делать вид, что ничего не видят.
Молчаливое хобби.
Домашние питомцы друг друга не трогают. Когда хозяйка приносит кого-то нового, они понимают, что это свой. Времени на них у Екатерины из-за работы мало, но прогулки с Шарки для женщины — отличный отдых, молчаливый и созерцательный. Есть возможность перевести дух, послушать на ходу музыку или аудиокниги. Другого момента на это просто нет. Муж увлечением супруги не возмущается, говорит Екатерина.
«Мы очень разные, муж любит порядок, чтобы всё было разложено по полочкам, чисто. А животные создают хаос. Шарки всюду игрушки свои раскидывает, может растерзать их в несколько минут. Она — самая избалованная любовью собака в мире, но очень умная и послушная. А муж меня любит, поэтому принимает меня такой какая я есть, со всеми моими увлечениями», — рассказала Екатерина.