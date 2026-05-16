Всегда гуляют вместе. Как собака подружилась с уличной вороной

Чаще всего животные в дом Екатерины попадают из приютов для безнадзорных животных и с улицы. Шарки была взята из муниципального приюта. Вместе с ней живут кот Семён и голубь Рузвельт. Его принесли с улицы с травмой, из-за которой он не может ни ходить, ни летать. Для голубя соорудили подвесную попону, в которой Рузвельта носят по квартире. Голубь машет крыльями, видимо представляя, что он сам летит из комнаты в комнату. Его кличка — явная отсылка к 32-му президенту США Франклину Д. Рузвельту. Из-за болезни он много лет провёл в инвалидном кресле.