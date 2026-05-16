Южнокорейские учёные создали экспериментальные контактные линзы, которые могут облегчать симптомы депрессии

Эксперименты проводили на мышах с нарушениями зрения. Им ввели «гормон стресса», чтобы смоделировать состояние, напоминающее депрессивные симптомы. Учёные подчёркивают, что психика человека существенно сложнее, поэтому результаты подобных моделей условны. «Депрессию сложно смоделировать на лабораторных животных. Симптомы, причины и степень тяжести этого состояния у разных пациентов сильно различаются, что затрудняет прямое сравнение с экспериментами на мышах, выращенных в тщательно контролируемых лабораторных условиях», — пишет профессор Барбара Пирсионек из Университета Англии Раскин.