Тренинг по сохранению клиентов проведут в центре «Мой бизнес» на Камчатке

Предпринимателей Камчатского края приглашают принять участие в тренинге «Партнерство: как удерживать клиентов и делать их своими амбассадорами?». Обучение организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
Мероприятие пройдет 21 мая на базе центра «Мой бизнес» в Петропавловске-Камчатском. Тренинг проведет бизнес-тренер, консультант собственников бизнеса Оксана Артюхина. Она расскажет слушателям о видах и эффективности способов привлечения и сохранения клиентов, способах и видах партнерства, реферальной программе и многом другом.
Участие в тренинге бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.