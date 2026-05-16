Свыше 1,7 тысячи человек присоединились к проекту «Агрокадры 29» в Поморье

Участниками проекта «Агрокадры 29» в Архангельской области в 2026 году стали более 1,7 тыс. человек. Инициатива реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве агропромышленного комплекса и торговли региона.
Цель проекта — заинтересовать молодежь Поморья работой на селе. Сотрудники регионального минагропромторга совместно с представителями других отраслевых учреждений организуют интерактивные профориентационные уроки и увлекательные мастер-классы.
Поморских школьников знакомят с ключевыми направлениями и специальностями агросектора. Кроме того, благодаря реализации проекта разрушаются стереотипы о работе в этой сфере. Также во время различных мероприятий дети узнают о применении новых технологий в сельском хозяйстве.
«К реализации инициативы подключились ведущие агропредприятия региона, центр сельхозкомпетенций, кадровый центр, Россельхозбанк, а также высшие и средние профессиональные образовательные учреждения Архангельской области и других регионов», — отметила министр агропромышленного комплекса и торговли региона Ирина Бажанова.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.