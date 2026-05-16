С января в Пензенской области выдали более 1000 сертификатов на маткапитал

Свыше тысячи сертификатов на материнский капитал было выдано с начала 2026 года в Пензенской области. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Семья», сообщили в управлении информационной политики и пресс-службы главы и правительства региона.
Большинство родителей в регионе предпочитают распоряжаться материнским капиталом в электронном виде, используя сервисы на портале «Госуслуги». Например, для оплаты образовательных услуг, таких как детский сад, школа или вуз, они могут подать заявление онлайн, прикрепив к нему электронную копию договора с учебным заведением. Ранее требовалось личное предоставление документов, даже при подаче заявления через «Госуслуги». Теперь специалистам Социального фонда России достаточно электронной копии.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.