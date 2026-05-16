С января в Пензенской области выдали более 1000 сертификатов на маткапитал

Большинство родителей в регионе предпочитают распоряжаться материнским капиталом в электронном виде, используя сервисы на портале «Госуслуги». Например, для оплаты образовательных услуг, таких как детский сад, школа или вуз, они могут подать заявление онлайн, прикрепив к нему электронную копию договора с учебным заведением. Ранее требовалось личное предоставление документов, даже при подаче заявления через «Госуслуги». Теперь специалистам Социального фонда России достаточно электронной копии.