В Петербурге разработали сценарии на случай атак БПЛА во время ЕГЭ и ОГЭ

В комитете по образованию Петербурга разработали алгоритмы действий на случай ракетных атак и налётов БПЛА, если те случатся во время ЕГЭ и ОГЭ. Подготовить сценарии для таких ситуаций регионам рекомендовал Рособрнадзор.
Как сообщила руководитель отдела общего образования комитета Анна Грубская, при объявлении опасности БПЛА в городе пункты проведения экзаменов не прекратят работу. Но если угроза будет очень серьёзной, учащихся эвакуируют и перенесут сдачу ЕГЭ на дополнительный или резервный день в случае угрозы безопасности школьников.
«Пока мы обсуждали в рабочем порядке, какие могут быть риски. Понятно, что есть риски, которые, наверное, видят и родители, и другие взрослые, с применением БПЛА — они тоже существуют. Хотя, слава богу, в Санкт-Петербурге, в отличие от Ленинградской области, мы не видим таких постоянных объявлений об атаках. Однако в любой ситуации лучше проговорить, чтобы иметь сценарий действий на случай возникновения разных условий, нарушающих безопасность на ЕГЭ», — цитирует «Фонтанка» слова чиновницы.
«Экзамен будет перенесён на дополнительный день или в резервные сроки — это касается экзаменов по выбору. В данной ситуации дети пострадать не должны… Если эвакуация, то назначается другой день сдачи экзамена. Он уже самим расписанием предусмотрен», — добавила она.
Отключения мобильного интернета также не скажутся на проведении экзаменов, так как все материалы передают по проводным и защищённым каналам связи. При этом, как объяснила Грубская, в школах во время экзаменов работают специальные глушилки, чтобы у сдающих не было желания воспользоваться какими-либо техническими средствами.
«Коллеги даже шутили, что нам отсутствие мобильного интернета только в помощь. Меньше детей будут задумываться о том, чтобы списать… Если заранее понимаешь, что условий нет, то это тоже такой своеобразный аргумент для нынешней молодёжи», — объяснила она.
Если же во время экзамена отключат электричество, ситуация может развиваться по-разному. В каждом районе города есть резервные источники электроснабжения на случай непредвиденных обстоятельств, существует и договорённость о непроведении аварийных работ вблизи тех школ, где проходят экзамены. При этом, если свет всё же погас, руководитель пункта проведения экзамена предложит сдающим прерваться. На это время экзамен продлят.
Ещё одно обязательное требование — в каждом пункте в день сдачи должны будут находиться сотрудники МВД и медик.