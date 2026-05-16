Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Концессии» начали досрочно заполнять водой сети на севере Волгограда

16 мая в Волгограде досрочно завершился основной этап масштабных работ по обновлению очистных сооружений.

16 мая в Волгограде досрочно завершился основной этап масштабных работ по обновлению очистных сооружений в Тракторозаводском районе Волгограда. В настоящее время завершается подготовка к подаче ресурса потребителям.

— Мероприятия проводятся в плановом режиме, согласно установленным срокам. Ремонтные работы, продолжавшиеся всю ночь, к утру были завершены. Сразу после этого специалисты «Концессии водоснабжения» приступили к подготовке систем к возобновлению подачи ресурса жителям, — сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

При этом вода вернется в дома волгоградцев постепенно. Быстрее всего должны наполниться сети, обеспечивающие водоснабжение Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов, затем Дзержинского района, включая отдалённые посёлки. Несмотря на старт заполнения сетей, коммунальщики обещают продолжить подвоз воды до того момента, пока ресурс не появится у каждого конечного потребителя. С раннего утра водовозки ожидают волгоградцев по указанным в графике адресам.

Фото: «Концессии водоснабжения».