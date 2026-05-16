«Где набрать воды?» Волгоградцы в ярости из-за срыва подвоза

В Волгограде коммунальные концессии отчитались о ходе работ по ремонту системы водоснабжения.
По данным пресс-службы компании, мероприятия проводятся в плановом режиме, согласно установленным срокам. В настоящее время специалисты «Концессии водоснабжения» подготавливают системы к подаче воды.
«До полного завершения всех процедур подвоз воды продолжается в соответствии с утвержденным графиком», — подчеркивают поставщики ресурса.
Волгоградцы между тем возмущаются: обещанного подвоза воды некоторые из них 15 мая так и не дождались. В частности, сообщили об этом «АиФ-Волгоград» жители домов, расположенных неподалеку от одной из точек — на проспекте Ленина, 201−203.
«В компании нам пояснили, что водовозка была отправлена на дезинфекцию и дозаправку. Сегодня, 16 мая, обещают привезли с 16:00 до 17:00. То есть, люди почти двое суток без обещанного подвоза воды. На наш вопрос: требуется ли дезинфекция водовозок после каждой доставки, — нам так и не ответили…», — жалуются волгоградцы.
«Разве можно так относиться к людям… Надо было вначале продумать обеспечение водой, а потом отключать ее», — негодуют жители Тракторозаводского района.
Их соседи уточняют: питьевую воду они закупили, но как быть с технической?
«Где ее набрать, хоть с лягушками, подскажите!» — просят горожане.
По данным «Концессий водоснабжения», ремонт продлится до конца суток 16 мая, утром 17-го вода должна начать поступать сначала жителям самого северного, Тракторозаводского района и соседнего Краснооктябрьского, а затем — потребителям Дзержинского района. Тем временем без ресурса остаются и жители рабочего поселка Городищенский.
Ранее Роспотребнадзор предупредил, как пить воду после того, как ее вернут волгоградцам.