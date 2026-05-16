В Карелии пройдет акция «Неделя “Пушкинской карты”»

Акция «Неделя “Пушкинской карты”» состоится в Карелии в пятый раз с 18 по 24 мая при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в пресс-службе администрации главы республики.
В регионе планируют провести более 80 мероприятий. Их организуют в учреждениях культуры республики. Для жителей и гостей Карелии подготовят экскурсии, интерактивные занятия, мастер-классы, лекции, спектакли, концерты, кинопоказы и культурно-просветительские программы. Мероприятия состоятся не только в Петрозаводске, но и в других населенных пунктах республики.
Напомним, что с 2026 года программа «Пушкинская карта» перешла на обслуживание в Банк ВТБ. Пользователям необходимо переоформить карту, чтобы продолжить приобретать билеты на мероприятия.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.