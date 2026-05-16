В Карелии пройдет акция «Неделя “Пушкинской карты”»

В регионе планируют провести более 80 мероприятий. Их организуют в учреждениях культуры республики. Для жителей и гостей Карелии подготовят экскурсии, интерактивные занятия, мастер-классы, лекции, спектакли, концерты, кинопоказы и культурно-просветительские программы. Мероприятия состоятся не только в Петрозаводске, но и в других населенных пунктах республики.