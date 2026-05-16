В Ростове снова могут сдавать в аренду аварийные здания за 1 рубль

В Ростове готовят к запуску обновлённую программу аренды объектов культурного наследия (ОКН) за 1 рубль. Как пишет «Город N», региональное правительство согласовывает правила проведения аукционов и условия договоров для потенциальных инвесторов.
Стартовая цена торгов составит 1 рубль за аренду одного исторического здания. Итоговая ставка, которая зафиксируется на весь срок договора, определится по результатам аукциона. Максимальный срок аренды может достигать 49 лет. Победитель торгов автоматически получит в аренду и земельный участок под объектом.
Ключевое условие для арендатора — восстановление здания и его адаптация под современное использование. В течение двух лет после заключения договора необходимо представить согласованную проектную документацию, а завершить реставрацию и реконструкцию — не позднее семи лет. Нарушение сроков или иных обязательств повлечёт расторжение договора.
Для защиты интересов государства инвестора обяжут предоставить независимую гарантию выполнения работ по сохранению ОКН. Её размер составит не менее 35% от стоимости реставрации, которая будет рассчитана и зафиксирована в проекте. В случае невыполнения обязательств компенсацию взыщут за счёт этой гарантии.