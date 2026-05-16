Умер Владимир Тетерев, заслуженный тренер России с Кубани

На 77-м году жизни скончался легендарный наставник, заслуженный тренер России Владимир Тетерев. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации каноэ России.
Имя Владимира Тетерева неразрывно связано с развитием гребного спорта на юге страны. На протяжении многих лет он занимал пост старшего тренера спортивной сборной Краснодарского края, став учителем и вторым отцом для нескольких поколений атлетов.
За годы профессиональной деятельности Владимир Тетерев подготовил плеяду выдающихся спортсменов, которые успешно представляли Россию и Кубань на международной арене. Среди его воспитанников:
Екатерина Почтовая — победительница первенств мира и Европы;
Наталья Неберикутя — триумфатор первенства Европы;
Юрий Яценко — обладатель золотой медали первенства мира.
Коллеги и ученики вспоминают его как преданного своему делу профессионала, чей вклад в отечественную школу гребли невозможно переоценить. Причины смерти специалиста не уточняются.
Редакция выражает соболезнования родным, близким и воспитанникам Владимира Тетерева.