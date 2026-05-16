Умер Владимир Тетерев, заслуженный тренер России с Кубани

Ушел из жизни заслуженный тренер России по гребле Владимир Тетерев.

Источник: Комсомольская правда

На 77-м году жизни скончался легендарный наставник, заслуженный тренер России Владимир Тетерев. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации каноэ России.

Имя Владимира Тетерева неразрывно связано с развитием гребного спорта на юге страны. На протяжении многих лет он занимал пост старшего тренера спортивной сборной Краснодарского края, став учителем и вторым отцом для нескольких поколений атлетов.

За годы профессиональной деятельности Владимир Тетерев подготовил плеяду выдающихся спортсменов, которые успешно представляли Россию и Кубань на международной арене. Среди его воспитанников:

Екатерина Почтовая — победительница первенств мира и Европы;

Наталья Неберикутя — триумфатор первенства Европы;

Юрий Яценко — обладатель золотой медали первенства мира.

Коллеги и ученики вспоминают его как преданного своему делу профессионала, чей вклад в отечественную школу гребли невозможно переоценить. Причины смерти специалиста не уточняются.

Редакция выражает соболезнования родным, близким и воспитанникам Владимира Тетерева.