В Республике Алтай внедрят беспилотники в экстренную медицину

Беспилотники будут внедрять в экстренную медицину в Республике Алтай. Обучение специалистов проводится при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщил заместитель главврача Республиканской клинической больницы, выпускник кадровой программы для участников и ветеранов СВО «Герои Алтая» Алексей Лобанов.
«У нас регион с труднодоступными местами. В связи с этим появилась необходимость провести анализ текущей работы. И наметить те точки соприкосновения, которые мы можем улучшить, и тем самым улучшить нашу работу и выживаемость пациентов. Одним из направлений является внедрение БАС в Центре медицины катастроф», — поделился Алексей Лобанов.
В республике создадут модель, которая будет распространяться на другие регионы. Также планируется сформировать единый диспетчерский центр, в котором будет приниматься решение о транспортировке пациентов в Республиканскую клиническую больницу.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.