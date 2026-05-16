Участников проекта «Герои Хакасии» познакомили с молодежной политикой

В качестве спикера на занятии выступила и. о. министра молодежной политики и общественного развития Хакасии Лилия Боргоякова. Она рассказала о деятельности ведомства и системе поддержки подрастающего поколения в республике. Также Лилия Боргоякова озвучила ключевые направления государственной молодежной политики. Помимо этого, слушателям рассказали о федеральных программах и проектах, реализуемых на территории региона, об инициативах, направленных на развитие добровольчества и патриотическое воспитание.