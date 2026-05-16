Участников проекта «Герои Хакасии» познакомили с молодежной политикой

Третий модуль обучения проекта «Герои Хакасии» стартовал в Черногорском техникуме отраслевых технологий. На первой лекции участникам рассказали о молодежной политике в регионе и реализации нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе министерства молодежной политики и общественного развития республики.
В качестве спикера на занятии выступила и. о. министра молодежной политики и общественного развития Хакасии Лилия Боргоякова. Она рассказала о деятельности ведомства и системе поддержки подрастающего поколения в республике. Также Лилия Боргоякова озвучила ключевые направления государственной молодежной политики. Помимо этого, слушателям рассказали о федеральных программах и проектах, реализуемых на территории региона, об инициативах, направленных на развитие добровольчества и патриотическое воспитание.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.