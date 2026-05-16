Жителей и гостей Кубани приглашают на страусиную ферму в Тбилисском районе

Страусиная ферма «Страус Юг» возобновила работу в Тбилисском районе Краснодарского края после периода зимовки, сообщили в администрации муниципалитета. Развитие туристической отрасли способствует достижению целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Уточним, что данная ферма расположена в поселке Терновом. Она является эксклюзивным объектом животноводческого агротуризма в Тбилисском районе. В процессе инкубации и разведения численность страусов на ферме колеблется от 250 до 500.
На объекте созданы рекреационные зоны с зелеными насаждениями, установлены беседки и оборудованы места для отдыха. Еще там растут инжировая роща и лавандовая аллея, есть пруд с японскими карпами, кафе-закусочная, где подают блюда из мяса страуса.
«Гости могут познакомиться с процессом страусоводства, продегустировать продукцию, а также приобрести продукцию, предлагаемую на ферме (мясо, яйца, перья, кожу и жир страусов). Для посетителей доступен контактный зоопарк с кроликами, курами и нубийскими козами», — поделился руководитель фермы Виталий Быстрицкий.
