Жителей и гостей Кубани приглашают на страусиную ферму в Тбилисском районе

Кроме птиц, там можно увидеть кроликов и нубийских коз, а также пруд с японскими карпами.

Страусиная ферма «Страус Юг» возобновила работу в Тбилисском районе Краснодарского края после периода зимовки, сообщили в администрации муниципалитета. Развитие туристической отрасли способствует достижению целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Уточним, что данная ферма расположена в поселке Терновом. Она является эксклюзивным объектом животноводческого агротуризма в Тбилисском районе. В процессе инкубации и разведения численность страусов на ферме колеблется от 250 до 500.

На объекте созданы рекреационные зоны с зелеными насаждениями, установлены беседки и оборудованы места для отдыха. Еще там растут инжировая роща и лавандовая аллея, есть пруд с японскими карпами, кафе-закусочная, где подают блюда из мяса страуса.

«Гости могут познакомиться с процессом страусоводства, продегустировать продукцию, а также приобрести продукцию, предлагаемую на ферме (мясо, яйца, перья, кожу и жир страусов). Для посетителей доступен контактный зоопарк с кроликами, курами и нубийскими козами», — поделился руководитель фермы Виталий Быстрицкий.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.