Двоих подростков будут судить за кражу одежды из пункта выдачи заказов в Красноярске

Двое 16-летних красноярцев предстанут перед судом по обвинению в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.
Полицейские установили, что в феврале этого года парни создали аккаунт в приложении маркетплейса и заказали различную мужскую одежды на сумму более 10 тысяч рублей с оплатой после примерки, но намерения у них были преступные.
«Когда товары доставили, подростки приехали в пункт выдачи и один из них предъявил QR-код для их получения. Чтобы скрыть свою внешность, он надел на лицо медицинскую маску. Когда сотрудница вынесла ему одежду, то он сделал вид, что осматривает ее. Женщина ушла на склад, а обвиняемый взял вещи и скрылся со своим приятелем, который ожидал его на улице», — рассказали в полиции.
Похищенное злоумышленники продали своему знакомому за 4,5 тысячи рублей. В ходе следствия родители подростков полностью возместили причиненный ущерб.
Сами же фигуранты под подпиской о невыезде и надлежащем поведении ждут суда. По ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрены следующие виды наказания: штраф в размере до 200 тысяч рублей; либо обязательные, исправительные или принудительные работы; либо лишение свободы на срок до 5 лет.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.