В Таганроге и Неклиновском районе военные отразили атаку дронов

Утром и днем 16 мая силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область. БПЛА были уничтожены в Таганроге и Неклиновском районе. Об этом в своем канале в МАХ сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал, в частности, глава региона.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь с 15 на 16 мая силы ПВО отразили в регионе атаку вражеских дронов: БПЛА были уничтожены в Таганроге, Каменске-Шахтинском, Мясниковском и Матвеево-Курганском районах.
