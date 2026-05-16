В центре Челябинска начали возводить масштабный скейт-парк площадью более 1000 «квадратов»

Проект реализует компания «РМК Экстрим», для которой это будет уже второй подобный экстремальный парк в областном центре. Всю необходимую специализированную конструкцию доставили из Екатеринбурга. Именно на этом оборудовании в прошлом году успешно прошли первенство России по BMX-фристайлу и чемпионат страны по самокатному спорту, а саму площадку уже протестировали топовые мировые и российские спортсмены.
На территории спортивной зоны установят трюковые фигуры новейшего формата, которые занимают 600 квадратных метров от общей площади парка. Все они спроектированы с учётом последних изменений в мировых стандартах экстремального спорта. Под конструкции уже уложили свежий ровный асфальт со специальным защитным противоударным покрытием, обеспечивающим отличный накат и высокий уровень безопасности.
— Мы вложили в этот проект лучшие мировые идеи и конфигурации. Райдеры признавались, что таких фигур ещё не видели. Для нас важно, что объект прошёл тестирование профессионалами и получил их негласный знак качества. Теперь этот парк будет служить постоянной тренировочной базой для челябинских спортсменов, — прокомментировала директор «РМК Экстрим» Анна Веремеенко.
Новый челябинский спортивный объект станет одним из немногих в России, который полностью соответствует обновлённым жёстким международным требованиям. Наличие площадки такого высокого уровня позволит проводить в городе крупные региональные соревнования и качественно готовить челябинских атлетов к выступлениям на всероссийской арене.
О других спортивных новостях. Челябинские школьники начнут осваивать бадминтон прямо во время обязательных уроков физической культуры. В регионе официально стартовал масштабный пилотный проект, направленный на интеграцию этого доступного олимпийского вида спорта в образовательную систему. Новая инициатива призвана не только разнообразить привычные спортивные занятия, но и заложить основу для подготовки будущих профессиональных кадров.