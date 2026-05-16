Калининградец потерял около 2,8 млн рублей при попытке купить автомобиль через интернет

По словам потерпевшего, он нашёл объявление о продаже Honda Civic в одном из каналов мессенджера и продолжил общение с предполагаемым продавцом в личных сообщениях. Стороны согласовали условия сделки, цену и сроки доставки машины. Мужчина дистанционно подписал присланный договор и перевёл на указанный счёт свыше 2,8 млн рублей.