На субботнике представители «Единой России» занялись уборкой правобережной набережной Енисея

«Генеральная уборка» берега Енисея — традиционное мероприятие Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия». В этом году привели в порядок правобережную набережную от проспекта имени газеты «Красноярский рабочий», 184, до Коммунального моста. На территории работали губернатор Красноярского края, секретарь регионального отделения «Единой России» Михаил Котюков, председатель Законодательного собрания Красноярского края Алексей Додатко, глава Красноярска Сергей Верещагин, депутаты, участники предварительного голосования, активисты партпроекта «Чистая страна», жители города. [caption id= «attachment_366864» align= «alignnone» width= «1280»] FOTO_PANIOTOV[/caption] Они и обратили внимание на проблему: место пользуется большой популярностью у горожан, летом они отдыхают здесь, на протоке устраивают водные прогулки на сап-бордах. Мусор после пикников и отдыхающих становится проблемой. Загрязняет берег Енисея и лесной массив. Такие места нуждаются в особом внимании: тут недостаточно усилий бригад по регулярной уборке для поддержания порядка. До сентября экологические акции и субботники пройдут по всему краю — будем приводить в порядок берега рек и озер, популярные места отдыха, лесные территории и стихийные свалки, — отметил Михаил Котюков. Участники субботника привели в порядок береговую линию, на территории оказалось довольно много бытового мусора, пластика, стекла, металла, резиновых шин. Его рассортировали на месте, чтобы отправить на переработку. Это традиционный субботник в рамках партийного проекта «Чистая страна», мы хотим сделать то место, где мы сами же живем, чуть лучше и чище, — подчеркнул Виталий Дроздов, председатель комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания края, региональный координатор партпроекта «Чистая страна». — Уговаривать людей принять участие в уборке особо не нужно: это и партийный актив, это и жители района. К сожалению, тот мусор, который появляется, выбрасывают тоже люди, которые здесь хорошо отдыхают. Задача всех этих субботников — не просто убраться, а еще и показать пример, как делать нельзя. Давайте будем беречь наш город, стоящий на берегах замечательной реки Енисей. Участники субботника собрали более ста мешков мусора. И практически весь он получит вторую жизнь, отправившись на переработку. Об этом рассказала основатель экологического центра «Круговорот» Анастасия Новикова: Правила раздельного сбора отходов при проведении субботников хотелось бы внедрить повсеместно — сегодня впервые мы опробовали такой опыт с большой командой. Мы вышли на очень проблемный участок, потому что он напрямую примыкает к воде и здесь очень много отдыхающих. Большая часть мусора имеет определенную ценность — это пластик, металл, стекло. Все это можно переработать и повторно использовать. Субботники будут проходить до сентября в разных населенных пунктах, к ним подключатся местные отделения партии в муниципальных образованиях региона.