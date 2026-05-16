Поселок Первомайка в Костромской области подключили к скоростному интернету

Для этого специалисты установили новую базовую станцию связи.

Новую базовую станцию связи установили в поселке Первомайка на территории Костромской области, сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

После установки современной телеком‑инфраструктуры жители и гости поселка могут пользоваться быстрой и удобной навигацией, учиться и работать удаленно, заказывать справки на портале «Госуслуги». Для расширения зоны действия Сети инженеры разместили на базовой станции оборудование, которое поддерживает скоростную передачу данных на низких и средних частотах. Это позволило сигналу распространиться на значительно большие расстояния, устраняя пробелы в покрытии.

Также в зоне действия новой базовой станции абоненты теперь могут пользоваться голосовой связью по технологии VoLTE. Благодаря ей звонок проходит быстрее, слова собеседника передаются четче, а интернет во время разговора не пропадает.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.