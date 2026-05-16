Токаев запустил работу Astana LRT

Президент посетил Единый диспетчерский центр. И как сообщил аким Астаны Женис Касымбек, в рамках запуска LRT создана специализированная диспетчерская служба легкорельсового транспорта. В центре задействован 21 специалист.
Каждый состав LRT рассчитан на перевозку более 600 пассажиров. На линии протяженностью 22,4 км будут курсировать 15 поездов в беспилотном режиме, еще четыре поезда будут в резерве.
«Процессы управления, ускорения, торможения и открытия дверей, а также работа в случае возникновения чрезвычайных ситуаций полностью автоматизированы. Для дополнительного контроля сохранена возможность ручного управления и связи с диспетчером», — отметили в пресс-службе президента.
Также Токаев стал первым пассажиром нового столичного транспорта. Он проехал из аэропорта со станции «Әуежай» («Аэропорт») до станции «Ұлттық музей» («Национальный музей»).
Инфраструктура включает 18 станций и современное депо. Время в пути по всему маршруту займет около 40 минут при средней скорости движения 50−60 км/ч. Интервал движения составит 5−6 минут.
«Глава государства отметил особое значение сегодняшнего события для Астаны и всего Казахстана. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в будущем наша столица должна превратиться в транспортный хаб Евразии», — сообщает Акорда.
Кроме этого, прорабатывается реализация второй очереди LRT. В частности, предусматривается строительство новых линий в направлениях: вокзал «Астана-1», жилой массив «Жагалау», город Косшы. Общая протяженность второй очереди составит 26,5 км с 20 станциями.
Строительство легкорельсового транспорта в столице Казахстана стартовало еще в 2017 году. На долго время оно было приостановлено и теперь жители столицы будут пользоваться долгожданным видом транспорта.