В сквере возле кинотеатра в Орле высадили новые деревья

Новые деревья высадили в сквере около кинотеатра «Родина» в Орле. Это стало частью экологического двухмесячника, организованного в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в городской администрации.
На общественной территории появились 43 дерева. Помимо лип там высадили 24 рябины и 15 кленов.
«В этом году у администрации города в планах высадить 1500 деревьев. Это касается и компенсационной высадки, и экологических акций», — отметил заместитель мэра города Орла по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Максим Барбашов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.